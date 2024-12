El CSIF reclama crear una presó destinada a reclusos violents i inadaptats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Hi ha un percentatge d’interns –al voltant d’un 5-10%– que són impermeables al tractament i es dediquen a alterar la convivència. Si aconseguim separar aquests individus, podrem garantir que la resta d’interns visquin en un entorn més tranquil i puguin aprofitar realment les oportunitats que els ofereix el sistema per reinserir-se.” Així ho va assegurar ahir el sindicat CSIF després de l’agressió sexual d’un pres a una funcionària dilluns al Centre Penitenciari Ponent (vegeu SEGRE d’ahir). El sindicat va afegir que “les dades són clares: des del 2016, els casos d’agressions a funcionaris han augmentat un 285%. D’aquestes, un 20% tenen un component de violència sexual”.Fan diverses propostes per combatre’l. Una és estudiar la creació d’un centre penitenciari especial destinat als interns violents, agressius i inadaptats, on s’apliqui el reglament amb el màxim rigor. “Seria un element dissuasiu per a les conductes inadaptades i ajudaria a posar de relleu les oportunitats i recursos que s’ofereixen en els centres de règim ordinari”, diuen.

També reclamen implementar un règim més estricte en el DERT (cel·les d’aïllament). Així mateix, consideren que s’han de reduir els recursos destinats a activitats lúdiques i prioritzar la formació reglada i laboral per facilitar la reinserció. Finalment, creuen que s’ha de garantir la seguretat i ordre com a condició indispensable per a qualsevol política de rehabilitació.

Afirmen que són entre el 5 i el 10% dels reclusos i alerten de l’augment d’agressions a les presons

A més, el CSIF afirma que aquestes situacions es veuen agreujades a la presó de Lleida “amb una infraestructura que es troba en un estat de deteriorament alarmant i una gestió de personal molt deficient”.