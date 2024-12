Els lloguers pugen un 3,8 per cent als municipis tensionats de Lleida

Pisos en construcció per a lloguer social als Mangraners. - INGRID SEGURA

El preu dels lloguers ha pujat un 3,8% de mitjana –de 442,7 a 459,8 euros– durant l’últim any als deu municipis lleidatans declarats per la Generalitat com a zona tensionada des del març passat: Lleida, Tàrrega, Balaguer, la Seu d’Urgell, Mollerussa, Cervera, Guissona, Solsona, Tremp i Sort.

Segons dades del departament de Territori, la capital ha viscut un lleuger augment del 0,4% –de 560,8 a 563,5 euros– entre el juliol i el setembre, en comparació amb el mateix període de l’any passat.

El preu del lloguer puja a gairebé totes les zones tensionades, excepte Cervera i Sort. En l’última baixa un 4% –de 456,6 a 438,3 euros–, mentre que la rebaixa és de l’1,4% a la capital de la Segarra –de 409,5 a 403,6 euros.

Per contra, Tremp és el municipi on més han pujat els lloguers, un 9,5% interanual –de 378,9 a 415,1 euros.

El segueix Balaguer, amb un increment del 9,3% –de 386 a 422 euros–. Amb un preu mitjà de 564,6 euros, la Seu és el municipi lleidatà amb els lloguers més costosos, atès que la pujada del 2% que ha viscut durant l’últim any l’ha portat a superar els 563,5 euros de Lleida ciutat. Tanmateix, els preus a la capital de l’Alt Urgell han baixat un 6,6% entre el segon i el tercer trimestres del 2024.

En el conjunt de Catalunya, Territori destaca un descens interanual del 0,9% a les zones de mercat tens, mentre que el preu puja un 6,1% als municipis on no s’aplica la contenció de la renda.

No obstant, els lloguers van pujar un 1,4% entre el juliol i el setembre, en comparació amb els tres mesos anteriors.

D’altra banda, a Lleida ciutat es van firmar 704 contractes de lloguer l’últim trimestre, gairebé el doble que els 477 dels tres mesos anteriors i un 1,5% més que els 693 del mateix període de l’any passat. A tota la demarcació es van firmar 1.705 contractes, mentre que en el mateix trimestre del 2023 van ser 1.730.