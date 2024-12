La Paeria agilitza una àrea comercial de 12.000 m2 al costat de l'estació

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria planteja desenvolupar el pla de l’estació en dos fases, anticipant el desenvolupament de la UA2, l’espai a Príncep de Viana sobre el pàrquing de l’estació, que té disponibles 12.000 metres quadrats de sostre per a usos comercials. És la zona on fa uns quinze anys es va projectar el centre comercial Vialia. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar que hi ha operadors interessats en aquest sector, que està en sòl urbà consolidat i té el planejament aprovat.

L’ajuntament espera que funcioni com a locomotora comercial i impulsi el conjunt de l’operació. En la segona fase s’abordaran les modificacions del planejament de la resta de l’àmbit, que inclouran un augment dels usos comercials, de serveis i turístics.

Aquesta proposta va ser presentada ahir a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) en la comissió mixta de seguiment del pla, que es va celebrar online. Adif, que és propietari majoritari de l’àmbit, ho estudiarà. Durant la reunió, l’ajuntament va recordar que plantejarà a la Generalitat ubicar l’edifici que unificarà les seues oficines i serveis a la nova gran plaça que es generarà entre l’estació i el carrer Roger de Llúria.

També es va informar de la creació de tres grups: un de tècnic i arquitectònic, un altre d’urbanístic, i un altre de promoció econòmica. La seua funció serà definir una nova proposta de modificació del planejament urbanístic en l’àmbit del pla de l’estació. Haurà d’incloure el cobriment parcial de les vies amb la creació de plataformes amb una zona verda de 18.000 metres quadrats que permetin la connexió entre Pardinyes i el centre de la ciutat, els al voltant de 115.000 metres quadrats edificables per a la construcció d’uns 450 pisos i edificis d’ús comercial, administratiu, d’oficines, de lleure i hotelers.

A més, l’alcalde va firmar un decret per a la creació d’una oficina de promoció del districte de l’estació.