Pediatria de l'Arnau estrena un espai lúdic

El servei de Pediatria de l’Arnau de Vilanova inaugurarà dilluns que ve a les 13.00 hores un nou espai lúdic. Es tracta d’una sala multifuncional ubicada a la cinquena planta de l’hospital pensada per cobrir les necessitats de lleure dels nens que estan ingressats i s’ha habilitat amb el suport del Grup Nayox.

Està fora de l’àrea assistencial i s’ha dissenyat com a espai polivalent que no només serà un punt de reunió dels petits i les seues famílies, sinó també com a zona de trobada dels professionals del servei i sala d’educació sanitària.

A més, en aquest espai es podran desenvolupar activitats de l’aula hospitalària, en la qual els nens segueixen el seu procés educatiu durant el temps que es prolonga el seu ingrés. Aquesta aula es va posar en marxa el 2001 com a resultat d’un conveni entre Ensenyament i l’Institut Català de la Salut.