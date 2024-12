Fortes nevades al Pirineu de Lleida que deixaran més de 60 centímetres en cotes altes

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat la prealerta del Neucat a partir de demà i durant tot el diumenge davant d’un episodi de nevades intenses des de dissabte a la tarda fins diumenge a la nit que vindran acompanyades per forts vents. De fet, es manté en alerta el pla Vencat, ja que les ratxes poden arribar als 126 quilòmetres per hora. Les precipitacions de neu poden deixar entre 10 centímetres a 900 metres, encara que podrien arribar als 700, i més de 60 centímetres a les cotes altes per sobre dels 2.000 metres, la qual cosa permetrà a les estacions d’esquí començar a preparar els complexos de cara a l’obertura definitiva de la temporada. La nevada vindrà acompanyada d’una forta baixada de temperatures que permetrà posar en marxa els canons de neu.

Set províncies tindran avís per nevades, que serà taronja a Osca i Lleida on es poden assolir espessors en 24 hores d’entre 30 i 40 centímetres. Aquesta acumulació és probable per sobre de 900-1000 metres, que podrien descendir als 800 metres en el cas d’Osca, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Astúries, Lleó i Palència, Girona i Navarra tenen també actius avisos grocs per nevades a partir dels 1.000 metres.