Polèmica entre la PAH i la Paeria de Lleida per l'allotjament d'una família vulnerable

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) va denunciar ahir l’expulsió d’una família amb quatre fills menors de l’Hostalet “sota ordres de l’ajuntament i sense donar-los cap tipus d’alternativa habitacional”. Va assegurar que l’hotel va treure totes les seues pertinences de l’interior dijous al migdia, els van deixar tornar per dormir i els van obligar a marxar de nou ahir al matí.

També va afirmar que dos dels nens tenen una malaltia greu. “Casos com el d’Imane, en el qual la Paeria no es digna ni a pagar una nit més d’hostal a una família de sis persones en ple hivern, ens recorden que les promeses del PSC són buides, beneficien els de sempre i no els interessa garantir-nos l’habitatge”, va assenyalar la plataforma en el seu comunicat, que va demanar que situacions com la d’aquesta família “no passin desapercebudes”.

Per la seua part, des de l’ajuntament van assenyalar que estan en contacte amb la família afectada i que ahir va aconseguir donar-los un allotjament temporal per a aquest cap de setmana i que “en cap cas no es quedaran al carrer”. Van afegir que la família es troba “en una situació complexa” i que a partir de dilluns els serveis socials continuaran treballant amb la família per valorar-ne la situació i trobar “solucions més estables”.