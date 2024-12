Detingut un lladre multireincident amb 30 antecedents després d'assaltar una casa a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Horta de Lleida segueix vivint una onada de robatoris en domicilis durant els últims mesos. Setmana rere setmana es registren nous casos d'assalts a cases en diverses partides de la zona, generant una gran inquietud entre els veïns.

Detenció d'un lladre multireincident

Divendres passat, els Mossos d'Esquadra van aconseguir detenir un lladre de 47 anys que acabava de robar en una casa de la partida Copa d'Or. L'home, que acumula 30 antecedents per fets similars, va ser sorprès pels agents després que saltés l'alarma de la finca cap a les 14.40 hores.

Durant l'escorcoll, els mossos van trobar que el lladre portava a sobre diverses joies, dos telèfons mòbils, uns guants i eines típicament utilitzades per cometre robatoris. A més, a pocs metres van localitzar una bossa de plàstic amb monedes al seu interior que el sospitós havia llençat en veure la policia.

Els agents van constatar que el detingut havia accedit a l'interior de la casa fent primer un forat a la tanca perimetral i després forçant una de les finestres. El propietari va confirmar que els objectes requisats eren seus i li van ser retornats.

Impunitat dels lladres i demanda de penes més dures

Els veïns de l'Horta de Lleida es mostren molt preocupats per la "impunitat" amb què actuen els lladres i la freqüència amb què es produeixen els robatoris. Si bé reconeixen que s'ha incrementat la vigilància policial a la zona, tant per part dels Mossos com de la Guàrdia Urbana, consideren que cal un canvi legislatiu que endureixi les penes per als delinqüents reincidents.

Altres casos recents de robatoris violents

El cap de setmana anterior a aquesta detenció, dos joves encaputxats i armats amb ganivets van assaltar una casa de la partida de Marimunt. Van amenaçar la inquilina, una dona de 87 anys que es trobava sola, i van aconseguir emportar-se joies i diners. La víctima va poder escapar aprofitant una distracció dels lladres.

Una setmana abans, es van registrar altres robatoris en domicilis de les partides de la Mariola, Vallcalent i Empresseguera. I prèviament, uns desconeguts havien entrat a una casa de Boixadors i van intentar robar en una altra, però els van descobrir els propietaris. Després van irrompre en una torre provocant un incendi.

Dispositiu policial actiu a l'Horta de Lleida

Davant d'aquesta situació, els Mossos d'Esquadra mantenen actiu un dispositiu especial a l'Horta de Lleida per prevenir i aturar els robatoris en domicilis. L'objectiu és incrementar la presència policial, detectar els assalts ràpidament i detenir els autors.

Tanmateix, els veïns reclamen mesures més contundents i un enduriment del Codi Penal per frenar aquesta onada de delinqüència que amenaça la seva seguretat i tranquil·litat. Consideren que cal posar fre a la sensació d'impunitat dels lladres i garantir penes proporcionades a la gravetat dels fets.

En resum, l'Horta de Lleida afronta una greu problemàtica de robatoris en domicilis que va en augment. Destaca la detenció d'un lladre multireincident amb 30 antecedents després d'assaltar una casa, així com altres casos de robatoris violents recents. Els Mossos mantenen un dispositiu especial a la zona, però els veïns demanen penes més severes per als delinqüents reincidents.