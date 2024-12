ERC planteja usar el solar de la fàbrica Virginias com a pàrquing

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’ERC ha proposat analitzar la cessió gratuïta del solar de l’antiga fàbrica Virginias, al barri de Pardinyes, perquè pugui ser utilitzat com a aparcament públic fins que comencin les obres previstes per aixecar una residència per a la tercera edat. L’antiga fàbrica de galetes era al carrer Pintor Garcia Lamolla i va ser enderrocada el 2023. El terreny el va comprar un fons d’inversió que preveu fer una residència, però està replantejant el projecte després d’actualitzar els seus costos, per la qual cosa l’inici dels treballs es demorarà un temps. El regidor d’ERC Xavier Estrada va dir que negociar una cessió gratuïta temporal de la finca per utilitzar-la com a aparcament “permetria donar resposta a les necessitats de mobilitat de molts veïns. Hem d’aprofitar tots els recursos disponibles”, va afegir.