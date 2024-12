En tràmit dos plans que preveuen 2.100 pisos a Pardinyes i Balàfia

La comissió municipal de Gestió de la Ciutat tramitarà la setmana que ve l’aprovació inicial del pla parcial SUR 20, als afores de Pardinyes i a l’entorn de Prat de la Riba, on està prevista la construcció de 926 habitatges, dels quals 278 han de ser de protecció oficial, així com la modificació del pla parcial SUR 19A, entre Balàfia, el Secà i l’avinguda Alcalde Porqueres.

En aquest cas, el que es fa és reordenar el pla, que permet la construcció de fins a 3.146 habitatges, per dividir-lo en quatre polígons que es gestionaran de forma independent i per fases, segons la informació facilitada per fonts municipals. Així, el primer podrà acollir fins un màxim d’uns 1.200 pisos, en funció de la densitat que s’adopti, ja que el Pla General Municipal estableix una bàsica de 55 habitatges per hectàrea i una altra alternativa de 75. Així mateix, en els dos casos, els de renda lliure serien 592, mentre que els de protecció oficial serien 322 en el primer supòsit i 671 en el segon.

Els promotors del SUR 20 ja compten amb el dictamen favorable tant de la Paeria com de la comissió territorial d’Urbanisme de la Generalitat a l’avanç del pla parcial, que té una superfície de 16,78 hectàrees.

A més del creixement residencial i les futures zones verdes i d’equipaments, projecta un vial que enllaçarà la rotonda de Pius Font i Quer amb la prolongació de Prat de la Riba (accés de la C-12) i el carrer Vidal i Codina (accés de la carretera de Torre-serona), des d’on està planificat que continuï un altre que connecti amb l’avinguda de Pinyana.

Pel que respecta al SUR 19A, el propietari principal dels terrenys és l’Institut Català del Sòl. Té 40 hectàrees de superfície i ja va ser aprovat inicialment fa una mica més de 17 anys, l’estiu de l’any 2007, per l’ajuntament, però al cap de poc temps va quedar aparcat per la crisi. Ara, Incasòl i Paeria han apostat per recuperar-lo per fases.