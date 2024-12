Ampli dispositiu per localitzar un grup de joves a Lladorre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van desplegar ahir un ampli dispositiu de recerca amb disset dotacions, entre aquestes els efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), per localitzar un grup de cinc joves que havien sortit a fer la ruta del Mont-roig, al terme municipal de Lladorre, al Pallars Sobirà, i les seues famílies donessin l’alerta al no saber-ne res des de divendres.

Segons van informar els serveis d’emergències, un familiar va trucar ahir al matí alertant que el grup, de 19 anys i procedents de Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí, hauria arribat divendres a la tarda al Pirineu lleidatà i des d’aleshores no hi havien pogut contactar.

Immediatament, es va iniciar un dispositiu i la recerca es va centrar en un primer moment en els punts clau de la ruta i els refugis que es troben en aquesta zona per si haguessin pogut estar-s’hi protegint-se del temporal, però no els van trobar. Finalment, entre les 15.30 i les 16.00 hores, un dels joves va poder contactar amb el seu pare per informar que es trobaven en bon estat i que estaven a dos quilòmetres del lloc on havien deixat el vehicle, a Quanca.

Així, a les 16.34 hores, els efectius van poder localitzar els joves, que es trobaven en perfecte estat, a l’encreuament amb el barranc de les Escobes. Van ser acompanyats fins al seu vehicle, on van arribar pel seu propi peu.