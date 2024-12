El Consell de Ciutat crea tres nous grups de treball

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ciutat, amb 84 representants de totes les institucions, entitats i la societat civil de Lleida, es va reunir ahir per constituir les seues tres noves comissions de treball: Sostenibilitat i Agenda Urbana 2030, Ciutat Digital i Innovació Tecnològica, i Ciutadania i Convivència Cívica.

La primera estarà presidida per la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias, que s’encarregarà de plantejar proposades per millorar la gestió de l’aigua, adaptar les ciutats al canvi climàtic o impulsar la mobilitat urbana amb un transport públic eficient. La comissió de Ciutat Digital la presidirà la tinenta d’alcalde Carme Valls, que tractarà qüestions com convertir Lleida en una ciutat intel·ligent i aprofitar les noves tecnologies per millorar la seguretat, entre altres. Finalment, la comissió de Ciutadania i Convivència la liderarà el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes, que afrontarà temes com el pla del civisme i ampliar-lo.

El fins ara representant de la zona 9 (la Mariola i Turó de Gardeny) al Consell de Ciutat, David Salcedo, havia presentat una renúncia voluntària dies enrere, per la qual cosa no va acudir a la reunió d’ahir.