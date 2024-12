Llum verda a l’expansió dels barris de Pardinyes i Balàfia de Lleida amb milers de nous pisos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió municipal de Gestió de la Ciutat de Lleida va donar aquest dimecres llum verda al pla SUR 20 a Pardinyes que finalment podrà acollir un màxim de 1.091 habitatges, 445 dels quals de protecció oficial, i també al SUR19A, a Balàfia Nord, entre Alcalde Porqueres i el Secà, en el qual es preveuen un màxim de 3.063 habitatges, dels quals 1.565 serien protegits.

Tal com va publicar SEGRE, es preveu dividir el segon en quatre polígons per desenvolupar-lo per fases, de manera que la primera permetrà construir uns 1.200 pisos. La superfície global del SUR 19A és de 40 hectàrees, i destinarà 19.904 metres quadrats a equipaments i 138.937 a zones verdes i espais lliures. El SUR 20 ocupa gairebé 17 hectàrees, té a l’accés de Prat de la Riba com a eix i reserva un total de 23.668,72 m² per a equipaments i 33.142,62 més per a zones verdes.