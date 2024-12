L'economista Morell veu la nova taxa de la brossa una “barbaritat”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Amb la nova taxa d’escombraries, pagarà el mateix un habitatge de la Mariola, el Secà o els Mangraners que un de Prat de la Riba o Joc de la Bola”. Així de clar es va mostrar ahir l’economista Ramon Morell en la xarrada que va fer a l’Ateneu La Baula sobre la taxa que entrarà en vigor l’1 de gener. Aquesta constarà d’una tarifa base de 81,05 € i una altra variable de 13,85, 30,55 i 47,30 € segons la mida de l’habitatge. Un model “que no sé d’on l’han tret”, va dir Morell, que va exemplificar que “alguns habitatges dels Mangraners i el Secà veuran que el seu rebut augmentarà un 413,15%, una barbaritat”. Com a alternativa, Morell i La Baula han presentat un recurs en què proposen finançar el servei mitjançant impostos ordinaris, concretament amb l’IBI urbà, rústic i l’IAE, “que ja només afecta les persones jurídiques amb un volum de negoci d’almenys un milió d’euros”, va dir Morell, que va tornar a mostrar un rotund rebuig del nou model. “Arriba a passar fa deu anys i al carrer Major hi hauria gent manifestant-se”, va afegir l’economista lleidatà.