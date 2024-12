Paneque descarta per ara la interconnexió del Canal d’Urgell amb Barcelona

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Territorio, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha descartat la proposta d’interconnectar la xarxa de l’Ebre amb l’àrea de Barcelona i transferir aigua del Canal d’Urgell, a Lleida, a altres zones de Catalunya. En una entrevista publicada a La Vanguardia, Paneque va afirmar que "en aquests moments no està en el nostre full de ruta", encara que va subratllar que s’estudiaran amb detall les propostes dels col·legis d’enginyers.

La consellera va destacar que la sequera segueix sent un desafiament estructural a Lleida i la resta de Catalunya, agreujat pel canvi climàtic i la reducció de pluges. Malgrat les recents pluges, les reserves d’aigua continuen sent insuficients, la qual cosa exigeix una gestió eficient dels recursos hídrics.

Sobre l’habitatge, Paneque va anunciar que el Govern destinarà 1.100 milions d’euros a projectes d’habitatge públic, amb 600 milions assegurats a través de l’Institut Català de Finances i uns altres 500 milions en negociació dins dels pròxims pressupostos. Aquestes inversions també busquen millorar l’accés a habitatges assequibles a Lleida.

En matèria de transport públic, la consellera va ressaltar la necessitat d’invertir 200 milions d’euros per millorar la infraestructura i evitar que el sistema es torni ineficaç. Això inclou una possible millora de les connexions a Lleida, on es busquen solucions per reduir la dependència del cotxe privat i oferir un servei més eficient.