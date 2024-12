Bona jornada de botigues obertes abans de Nadal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les botigues de Lleida ciutat van aixecar ahir la persiana per aprofitar un dels últims festius d’obertura comercial permesa abans de Nadal en una jornada amb bones vendes i activitat tant al matí com a la tarda. La presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va reconèixer que en la jornada d’ahir “hi havia més gent que diumenge passat, que era el pont de la Constitució, ja que no feia tant fred” i que hi va haver afluència de gent en tot moment, “però sense aglomeracions”.

Eritja va assenyalar que “hi ha empreses que han tingut més activitat al matí i d’altres més a la tarda, imaginem que es deu al fet que la gent reparteix les compres al llarg de la setmana, en funció del sector s’ha notat més o menys activitat”. Per tot plegat, des de l’Eix van qualificar com a “bona” la jornada comercial d’ahir, en la qual també van obrir botigues de la Zona Alta i grans superfícies de Ronda i Copa d’Or. Els següents festius amb obertura comercial permesa seran els diumenges 22 i 29 i el 5 i 12 de gener. Quant a aquesta “marató comercial”, sindicats i patronals fa temps que critiquen l’acumulació de dies oberts.