Una pensionista d’Agramunt, exonerada d’un deute de 29.093 euros

El Jutjat Mercantil número 1 de Lleida ha exonerat una pensionista d’avançada edat, veïna d’Agramunt, d’un deute de 29.093 euros. La dona es va veure sumida en una situació d’insolvència després d’enviduar i haver de sol·licitar préstecs per fer front a una reclamació d’Hisenda, les seues despeses diàries i els dels seus fills aturats, a més d’una hipoteca que havia avalat. El jutge ha aplicat la Llei de la Segona Oportunitat, perdonant així el passiu insatisfet de la clienta de Bergadà Abogados.

La situació econòmica de la dona va començar a deteriorar-se progressivament des que va enviduar el 1996. Treballava al sector geriàtric, però el 2010 va haver de deixar la seua feina a causa de problemes amb l’empresa i per cuidar la seua parella, que començava a tenir problemes de salut. "Llavors vaig començar a cobrar l’atur i al cap d’uns anys vaig rebre una carta d’Hisenda indicant-me que durant els anys anteriors havia d’haver fet la declaració de renda en tenir dos pagadors", explica la pensionista, afegint que "la pensió de viudetat és petita i també ho era la prestació d’atur, i ningú no em va dir que havia de fer-la, per la qual cosa em vaig veure desconcertada per aquesta situació totalment adversa." Això la va portar a sol·licitar diversos préstecs amb elevats interessos, enfrontant-se a nombroses dificultats financeres que van culminar amb la incapacitat de fer front als pagaments.

A més de l’impacte en la seua estabilitat econòmica, la dona va patir un considerable estrès que va afectar greument la seua salut mental. Malgrat que els seus fills són majors d’edat i independents, en trobar-se aquests en situació d’atur, ella va haver de córrer amb gran part de les seues despeses diàries i del pagament de les quotes d’una hipoteca de la qual era avaladora. Fins i tot a començaments d’aquest any, va haver d’ajudar un d’ells que es va sotmetre a una important operació quirúrgica. "No podia amb tot, estava ofegada", lamenta la pensionista.

Marta Bergadà, sòcia fundadora de Bergadà Abogados i encarregada del cas, assenyala que "la dona va patir durant anys nombroses adversitats que la van portar a una situació límit. A més, la desinformació quant a l’obligació que tenia de fer la declaració de renda en tenir una pensió de viudetat i cobrar el subsidi d’atur va suposar que toqués fons i que difícilment pogués remuntar". Malgrat haver-se caracteritzat sempre per ser una persona diligent i responsable en el maneig de les seues finances, tot això va provocar que es veiés desconcertada davant de la incapacitat per complir els seus compromisos financers.

La pensionista comenta que "en el seu moment vaig sol·licitar un advocat d’ofici perquè m’ajudés a sortir de l’esmentada situació mitjançant un procediment judicial, però la meua sorpresa va ser que se’m va denegar". Va ser al juny quan va contactar amb Bergadà Abogados per exposar el seu cas i saber si podia acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat. "Fa anys que conec Marta Bergadà, ja que el despatx és a la mateixa localitat on resideixo. No podia més i després que em neguessin un advocat d’ofici vaig decidir exposar-li el meu cas, i va ser un encert", afirma.

Marta Bergadà comenta que "quan ens va explicar tot el succeït i analitzem tota la documentació aportada, tots els integrants de l’equip de Bergadà Abogados vam veure clar que era una deutora de bona fe, per la qual cosa ràpidament iniciem el corresponent procediment". A més, afegeix que "vam haver de transmetre-li molts ànims perquè es tranquil·litzés i sentís que estàvem al seu costat a tota hora, ja que ho estava passant realment malament."

La bona notícia va arribar recentment, quan el jutge del Jutjat Mercantil número 1 de Lleida va emetre la interlocutòria mitjançant la qual li perdonava la dona gran, veïna d’Agramunt, un deute de 29.093 euros. "La trucada de Bergadà Abogados per comunicar-me que se m’havia exonerat el passiu insatisfet va suposar una alegria immensa. Fins i tot, vaig arribar a plorar de la il·lusió. He de reconèixer que en el primer moment no m’ho creia i el vaig haver d’assimilar a poc a poc. Ara estic molt contenta i puc tirar endavant", conclou la pensionista.

Marta Bergadà indica que "avui dia, hi ha moltes persones grans que es troben en una situació d’insolvència per les adversitats que han patit al llarg dels anys i moltes d’elles per avals prestats als seus fills. La Llei de la Segona Oportunitat és clau per ajudar-los, ja que elles sempre ho han fet amb els seus familiars i amics. Com a advocats estem en l’obligació d'estar al seu costat perquè tinguin una vellesa tranquil·la, com es mereixen."