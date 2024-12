ERC demana explicacions al Govern per l’organització excepcional d’un examen individual de català a Montse Parra

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La diputada i portaveu del grup parlamentari d’ERC, Marta Vilalta, ha presentat una bateria de preguntes al Govern sobre els motius pels quals es va decidir organitzar un examen individual de català per a la nova directora dels serveis territorials de Cultura a Lleida, Montse Parra. Els republicans volen saber les “justificacions” del Govern per aquesta convocatòria individual quan hi ha nombroses persones que actualment estan esperant per examinar-se del nivell C1. Parra no tenia aquest títol que era necessari per poder accedir al càrrec al qual se l’havia nomenat i segons Vilalta, el fet de fer-li un examen només a ella sola és una “situació de privilegi.

Davant la demanda creixent per acreditar nivells de català, ERC també demana al Govern quines accions té previstes per agilitzar la “disponibilitat de cursos i exàmens, i evitar situacions de greuge comparatiu com aquesta”.

La portaveu del grup d’ERC i responsable dels temes de política lingüística afegeix que com pot justificar el Govern que es pugui agilitzar aquest “procediment excepcional” només per a un nomenament concret i quines mesures s’adoptaran per garantir que situacions similars no es tornin a repetir