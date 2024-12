Montse Parra, sobre la possible polèmica sobre l'examen ‘exprés’ de català: "és absurd"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La que serà la nova directora dels serveis territorials del departament de Cultura a Lleida, Montse Parra, va haver de sotmetre's ahir a un examen individual per obtenir el títol oficial de C1 de català, un requisit actualment exigit per als càrrecs públics. Parra, que durant 16 anys va ser regidora de l'ajuntament de Lleida, assumint entre altres funcions la tinença d'alcaldia i les carteres de Cultura, Esports i Joventut, no tenia convalidada aquesta titulació de nivell de català.

Cal recordar que els seus estudis universitaris van ser de Filologia Francesa. Parra va explicar ahir a SEGRE que, "després d'acabar la carrera, vaig seguir cursos de reciclatge de català a l'ICE a començaments dels anys 80, però ara la nova normativa oficial exigeix aquesta titulació del C1 i per això he hagut de passar l'examen". De fet, va comentar que "he sortit bastant contenta", tot i que ahir encara no coneixia si havia aprovat o no.

Sorpresa per l'examen individual

Malgrat la seva satisfacció personal amb la prova, Parra es va mostrar sorpresa per la possible polèmica generada al voltant de l'organització d'un examen exclusiu per a ella. "És absurd. Està bé que pugui demostrar els meus coneixements abans del nomenament", va afirmar.

El requisit del C1 de català

L'exigència del certificat de nivell C1 de català per als alts càrrecs de l'administració catalana va entrar en vigor l'any 2018, arran d'una modificació de la Llei de Política Lingüística. Aquesta mesura busca garantir un domini adequat de la llengua pròpia de Catalunya per part dels responsables públics.

No obstant això, la seva aplicació ha generat certes controvèrsies, especialment en casos de persones que, malgrat acreditar una llarga trajectòria en l'ús del català, no disposen del títol oficial requerit. Aquesta situació ha obligat a alguns càrrecs a haver de superar proves específiques per obtenir la certificació, com en el cas de Montse Parra.