La Paeria de Lleida preveu licitar el càmping de les Basses a principis d'any

La Paeria confia a licitar a la fi el futur càmping de les Basses a principis de l’any vinent, entre els mesos de gener i febrer. Actualment, ultima el plec de condicions per poder treure a concurs aquest equipament, per al qual compta amb l’assessorament d’experts del sector, que hi aporten suggeriments. De fet, fruit d’aquests primers contactes, l’ajuntament ja va variar la seua idea original, com va publicar aquest diari, i preveu destinar una part a parcel·les grans, d’una mida adequada per poder acollir grans caravanes. La idea és oferir un projecte atractiu per facilitar que els operadors participin en la licitació i l’equipament tiri endavant.

L’antic càmping i el restaurant van tancar el 2001 i dos anys després van tancar també les piscines. Després de diversos intents de recuperar les Basses amb projectes fallits (el parc temàtic vinculat als Barrufets, el més sonat), el govern municipal ha optat finalment per centrar-se a reflotar el càmping i en la millora ambiental del parc. El projecte de renaturalització està molt avançat i ja estan gairebé llestes dos basses (una per a reg i una altra per afavorir la biodiversitat), així com 1.157 metres de camins. També s’estan estenent terres i finalitzant unes esculleres.

Així mateix, al gener està programada la plantació d’un centenar d’arbres i col·locar nou mobiliari. La Paeria va adjudicar aquest projecte a l’empresa Ambitec Servicios Ambientales, per un import de 545.140,72 euros, i el contracte finalitzarà, com a màxim, el març del 2025.