Junts ultima el pacte amb el PSC del pressupost del 2025

La portaveu del grup municipal de Junts, Violant Cervera, va assegurar ahir que es troben en “converses bastant avançades” amb el PSC per pactar el pressupost de la Paeria del 2025, que es preveu aprovar en el ple del 10 de gener. Precisament, aquest matí hi ha programada la presentació a l’ajuntament de la proposta dels comptes municipals del proper any.

Junts ja va pactar amb el govern socialista el pressupost d’aquest any i Cervera assegura que estan “relativament satisfets” amb el compliment dels compromisos adquirits. Va destacar que una de les seues “línies roges” era l’impuls del pla de l’estació i va apuntar que encara queda feina per fer, com avançar en el desenvolupament del polígon de Torreblanca, “que continua sent un gran escull”, i millorar en seguretat incorporant intel·ligència artificial.

La portaveu de Junts va remarcar que per arribar a un acord amb el PSC per al pressupost del 2025 “depèn de com s’acabi de materialitzar el que ja vam acordar” i d’incloure nous compromisos, més enllà dels grans projectes, que se centrin en el microurbanisme, com millorar l’accessibilitat de la ciutat i el manteniment dels equipaments, sobretot esportius.

Cervera va subratllar que volen dona suport als pressupostos del 2025 “en la continuïtat dels anteriors, les qüestions per fer fàcil el dia a dia, la seguretat, la nostra identitat, cultura i llengua, i també per treballar en els grans serveis de la ciutat, com la neteja i la mobilitat.”

Però va advertir que “no aprovarem els pressuposats si no podem ser garants i vigilants que es compleixin”. “Volem, des de l’oposició, ser fiscalitzadors de les mesures i fer un seguiment participatiu”, va incidir, i va reiterar que no tenen cap intenció d’entrar a formar part del govern de la Paeria.