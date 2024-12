Publicat per segre Imatges: Guardia Civil Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil, juntament amb la Guàrdia Urbana de Lleida, ha aconseguit desarticular una organització criminal que es dedicava al robatori i tràfic il·legal de material agrícola i ramader a les províncies d’Aragó i Catalunya. Fruit de l’operació "Gurbaroc", s’han aclarit un total de 48 delictes, detenint 22 persones i investigant-ne unes altres 26. A més, s’ha recuperat material robat per valor d’uns 500.000 euros.

La investigació es va iniciar després d’una sèrie de robatoris detectats en zones rurals de Fraga (Osca) i en infraestructures del Canal d’Aragó i Catalunya. Els agents van trobar indicis de l’existència d’una estructura organitzada que actuava a diverses províncies, centrant-se en el furt de coure, maquinària, eines i altres components d’ús agrícola i ramader. L’organització rebia el material robat i el venia en ferralleries o l’exportava a l’estranger en contenidors marítims.

Modus operandi de l’organització criminal

Els delinqüents utilitzaven més de 70 identitats usurpades per donar sortida al material robat, blanquejant-lo com a part d’activitats de gestió de residus en localitats de Lleida i Barcelona. D’aquesta manera, exportaven el material sostret barrejat amb residus i altres estris. Durant les indagacions, es va trobar divers material preparat per a la seua exportació, com electrodomèstics, menjar, roba, eines, dispositius electrònics, plaques solars, material d’obra, televisors, ordinadors, patinets elèctrics, bicicletes o generadors. Després de diverses gestions, es va poder comprovar el seu origen il·lícit.

Actuacions policials i resultats de l’operació

L’operació ha culminat amb la detenció de 22 persones i la investigació d’altres 26. Així mateix, s’ha confiscat un contenidor marítim carregat de material que es dirigia a port i s’ha recuperat gran part del material sostret, valorat en uns 500.000 euros. S’han inspeccionat quatre centrals de residus i realitzat nombroses entrades i registres en trasters i al domicili del líder de l’organització, que ha ingressat a presó provisional.

Una de les detencions.Guàrdia Civil

Als autors dels fets se’ls atribueix la participació en delictes de robatori amb força, receptació, blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública, usurpació de l’estat civil i pertinença a organització criminal. L’Equip Roca de la Guàrdia Civil de Fraga ha instruït les diligències, que ja han estat entregades al Jutjat d’Instrucció número 3 de Lleida.