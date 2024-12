La Universitat de Lleida avisa que el 78% dels seus professors amb plaça es podrien jubilar en 5 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, va alertar ahir que en els propers 5 anys es podrien jubilar 521 docents i investigadors amb contracte a temps complet –perquè tindran més de 65 anys– d’un total de 665, la qual cosa suposa un 78,3%. “Uns números dramàtics”, va afirmar, i va mostrar la seua preocupació pel retard en el finançament destinat a substituir les jubilacions a la universitat. Així ho va indicar en la presentació al claustre del seu informe anual de gestió, que va ser aprovat per 90 vots a favor (el 85%), 8 en contra i 8 abstencions.

“La UdL està immersa en el recanvi del personal i serà crític disposar del finançament necessari i sostingut”, va remarcar, i va recordar que contractaran 42 professors lectors amb el programa María Goyri, dels quals 25 els pagarà el Govern central durant 6 anys i 17 els sufragarà la Generalitat. “Els lectors pagats per l’Estat han d’estar contractats el juliol del 2025 si volem aprofitar els 6 anys de subvenció. Altrament, la UdL se n’hauria de fer càrrec fins que entrin les transferències de la Generalitat”, va advertir.

Aquest va ser l’últim informe anual de Puy, ja que té la intenció de convocar eleccions el 2025, tal com va dir quan va ser elegit rector. Com a balanç de l’any, va destacar el canvi dels estatuts de la UdL i la satisfacció d’haver reconduït les finances” del Parc Agrobiotech de Gardeny, “tancant una etapa d’angoixes per al parc i la mateixa UdL. Va recordar el conveni amb la Paeria de Lleida, “que reconeix que el deute de la UdL en els préstecs fundacionals del parc és del 30% en lloc del 50% que es s’aplicava fins ara”. Va definir els seus dos mandats com a “intensos i amb reptes rellevants”, i va destacar qüestions com la pandèmia de la covid, els “problemes pressupostaris severs” o la reforma dels departaments. “Vull donar-vos les gràcies per confiar en mi per encapçalar la Universitat de Lleida. Ha estat un honor, però també un exercici de servei”, va subratllar.

Durant la sessió, hi va haver intervencions dels claustrals relacionades amb les noves places de professorat i les promocions a catedràtic i el descontentament del personal de gestió, administració i serveis laboral amb la política de la gerència respecte a aquest col·lectiu.

Així mateix, representants dels estudiants també van intervenir per reclamar una millora de les guies docents i de l’atenció a l’alumnat a les secretaries dels centres.

Reclama al Govern el 6% dels seus recursos per a investigació

Una altra de les reivindicacions del rector va ser que la Generalitat aporti a la UdL “el 6% dels recursos que destina a programes com CERCA o ICREA, d’acord amb el pes demogràfic i econòmic que representem a Catalunya i en el sistema universitari”. Creu que “és una demanda justa perquè amb diners públics no s’han d’impulsar polítiques que agreugin la despoblació del territori”. Precisament, de 50 nous ICREA concedits ahir, cap no va ser per a la UdL.D’altra banda, el síndic de greuges de la UdL, Jesús Gutiérrez, va presentar el seu informe, amb 20 queixes: 16 d’alumnes, 3 de professors i una de personal no docent. Els principals motius van ser queixes per matrícula i preinscripció (5) i per avaluacions (4). També n’hi va haver per impartir més classes en castellà de les previstes. Vuit es van desestimar, 5 es van arxivar, 5 es van resoldre a favor i una es va derivar a la síndica de Catalunya.