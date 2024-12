La Diputació donarà a la Universitat de Lleida 1,6 milions en quatre anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació incrementa un 123% la seua aportació financera a la Universitat de Lleida (UdL) fins al 2027 destinada a càtedres, estudis i accions culturals respecte a la partida que va destinar l’últim quadrienni. En concret, passa de 746.000 euros entre els anys 2019 i 2023 a 1.686.000 d’ara fins al 2027, tal com indica el conveni que ahir van subscriure el president de la Diputació, Joan Talarn, i el rector de la UdL, Jaume Puy. Així, l’aportació es divideix en 379.500 euros en l’actual exercici i 435.00 per a cada un dels següents tres anys.

Talarn va assenyalar que “si el 2020 aportàvem 171.500 euros, al conveni que ara rubriquem multipliquem per 2,5 l’aportació al principal creador de coneixement de la demarcació”. Va subratllar que per a la corporació “la UdL és la principal aliada estratègica per crear, difondre i transferir el coneixement científic, tecnològic, humanístic i artístic al conjunt de la societat”.

Puy, per la seua part, va remarcar que aquest acord “ens permet, en una vista de quatre anys, programar activitats en les quals tenim interès les dos parts i resoldre aquesta programació en temps i forma eficient”.

La col·laboració entre Diputació i UdL se centra en la programació d’activitats culturals, de la revista d’Arqueologia de Ponent, la Universitat d’Estiu, el Programa Sènior i el projecte El Fons de l’Escola Normal de Lleida. També en l’impuls de diverses càtedres, un màster, un postgrau i un curs.

En un altre ordre de coses, la UdL tanca al públic durant quinze dies, coincidint amb el període no lectiu, per estalviar uns 70.000 euros (45.500 en energia, 23.000 en neteja i 1.500 € en comunicacions).

Del 23 d’aquest mes al 6 de gener, tots els edificis tindran accés limitat al personal. La biblioteca de Lletres obrirà els dies 23, 27, 28, 29 i 30 i del 2 al 4 de gener, de 8.30 a 20.30 hores. El 5, només fins a les 15.00. La sala d’estudi del Rectorat estarà disponible els mateixos dies. La biblioteca de Ciències de la Salut funcionarà com reforç el dia 30 i del 2 el 5 de gener.