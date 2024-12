L'hospital Arnau de Lleida habilitarà vuit sales individuals de dilatació per a les parteres el 2025

Avancen les obres de l’atri ■ L’atri que el Servei Català de la Salut (CatSalut) va començar a construir fa tot just tres mesos a l’entorn de l’Arnau ja cobreix tota la façana de l’entrada principal de l’hospital. Aquest eix per a vianants unirà l’edifici principal amb el nou de consultes externes i l’Arnauet. Serà una estructura oberta de tres altures, amb plaques solars a la coberta. - MAGDALENA ALTISENT

L’hospital Arnau de Vilanova renovarà la sala de dilatació de la seua àrea obstètrica, actualment amuntegada amb vuit llits que només estan separats per mampares i cortines, per convertir-los en “espais individuals amb lavabo que millorin la intimitat” de les gestants. Fonts de la gerència van explicar a aquest diari que la proposta inicial preveu vuit noves sales que s’ubicaran a la mateixa planta del bloc obstètric, la quarta, i que “s’està elaborant el projecte executiu dels espais de dilatació i postpart per tal de desenvolupar les obres quan es disposi de la dotació pressupostària, amb la idea de materialitzar-ho durant aquest proper 2025.”

La gerència de l’Arnau va informar aquesta setmana els representants dels treballadors que “aquesta primera adaptació serà provisional i permetrà apartar l’activitat de la sala de dilatació actual per renovar-la en una gran obra conjunta amb l’ampliació dels quiròfans que es preveu acabar el 2028”, va indicar Amparo Loren, portaveu de CCOO al centre.

Va assenyalar que l’any que ve s’habilitaran mòduls tancats per a la dilatació i el postpart, per la qual cosa de moment encara serà necessari traslladar les gestants a la sala de parts en el moment de donar a llum.

Loren també va afirmar que els gerents de l’hospital “han vist que reformar l’àrea de parts és una necessitat gràcies a les queixes que s’han publicat”. Les llevadores de la unitat i diverses lleidatanes que han donat a llum a l’Arnau han denunciat la falta d’intimitat en unes instal·lacions que no s’han renovat en més de trenta anys i que obliguen a traslladar les dones almenys tres vegades durant el part. Tal situació està causant una fuga de parteres a altres hospitals públics i privats catalans.

Amb més de 2.100 parts anuals, la unitat d’Obstetrícia de l’Arnau és la quarta en nombre de naixements entre els hospitals públics de Catalunya.

El nou edifici de consultes, al març, amb un any de retard

Fonts de la gerència de l’Arnau també van informar que “la planificació de les obres del nou edifici de consultes externes a data d’avui preveu que acabin el març vinent”, amb més d’un any de retard respecte a les previsions inicials. El CatSalut va adjudicar les obres el febrer del 2023 per 42,7 milions de fons europeus i Brussel·les va fixar inicialment el termini d’execució fins al 30 de novembre del 2023, però els treballs no van començar fins al juny de l’any passat. Tres mesos després, Salut va retardar les previsions del final de les obres fins a finals de 2024. Amparo Loren, de CCOO, va explicar que encara no saben quines consultes i serveis es traslladaran, però “ens van informar que hi haurà consultes i hospitals de dia a totes les plantes menys a l’última”, va afirmar.