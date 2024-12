Nou robatori en una casa de la zona de Vila Montcada de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou robatori en un habitatge de la ciutat de Lleida. Va ocórrer dissabte a la tarda al barri de Vila Montcada i se suma als dos que hi va haver divendres en cases de l’Horta, a les partides Caparrella i Sant Just. L’assalt es va produir al voltant de les 18.30 hores en una casa del carrer Arquitecte Lamarca quan no hi havia ningú en el seu interior. Tres lladres van forçar un dels accessos i es van emportar diners, joies i altres objectes de valor. Val a recordar que l’associació de veïns va denunciar fa menys de dos setmanes mitja dotzena de casos i va reclamar més presència policial i més freqüències de patrullatge.

En aquesta zona de la capital del Segrià també s’han registrat assalts a Ciutat Jardí. Són casos que estan investigant els Mossos d’Esquadra, que sospiten que són lladres especialistes que es desplacen a Ponent per cometre els robatoris. Quant als últims casos de l’Horta, en un van sostreure una escopeta de caça i van causar danys en un vehicle antic.

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han incrementat la vigilància i han desplegat diversos controls per dissuadir els lladres. Per la seua banda, els veïns han creat la plataforma Horta Segura.