Roben una escopeta i provoquen danys en dos nous assalts a l'Horta

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana investiguen dos nous robatoris en cases de l’Horta, a les partides de la Caparrella i Sant Just. En un van sostreure una escopeta de caça. En el primer, el de la Caparrella, els amos ho van descobrir a primera hora de la tarda de divendres. Els lladres van saquejar l’habitatge, d’on es van emportar una escopeta, un pic, un martell i una serra, entre altres coses. També van accedir a un magatzem on hi havia un cotxe antic i van arrancar la ràdio.

En el segon cas, es va produir al voltant de les 20.00 hores de divendres en una casa de la partida Sant Just. Els lladres van arrancar una reixa d’una finestra, van rebentar la finestra i van regirar armaris, calaixos i mobles per emportar-se objectes de valor. Els amos no es trobaven dins en el moment de l’assalt. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van tornar a portar a terme entre divendres a la nit i ahir a la matinada diversos controls en diferents zones de l’Horta.

El president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL), Francesc Montardit, va afirmar que “els veïns vivim aquesta situació amb el sofriment que, quan arriba divendres a la tarda, a veure a qui li toca aquest cap de setmana ser la víctima d’un robatori. És una rutina que es repeteix”. A més va fer una crida al veïnat “perquè estiguem alerta per ajudar els cossos policials a avançar en les investigacions” i va recordar que les entitats veïnals col·laboren “estretament” amb els Mossos i amb la Urbana. Per la seua part, la presidenta de l’associació de veïns del Camí de la Mariola, Marina Pifarré, va assegurar que “la majoria de veïns ja no se senten segurs a les seues pròpies cases. Hem hagut d’invertir en mesures de seguretat com alarmes i càmeres, però no és suficient”. Per aquest motiu, va exigir “més presència policial en la zona i la implementació de mesures preventives per garantir la seguretat dels veïns”.

Val a recordar que en les últimes setmanes s’ha impulsat la plataforma Horta Segura, després de l’assalt i posterior incendi de dos cases a la partida de Montcada.