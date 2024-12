El barri de Ciutat Jardí de Lleida vol més vigilància: tres robatoris en xalets en dos setmanes

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen tres robatoris que s’han registrat en dos setmanes a Ciutat Jardí, segons ha pogut saber aquest diari. Tots responen a un patró: ja entrat el vespre (quan ja s’ha fet de nit), forçant alguna de les entrades, emportant-se objectes de valor i quan no hi ha ningú dins. Els investigadors sospiten que són obra d’una banda especialitzada. Per la seua part, els veïns demanen més vigilància per uns casos que generen inseguretat. Un dels robatoris es va produir a les 19.00 hores del 26 de novembre a Arquitecte Ignasi Miquel. Els lladres van forçar una finestra, van sostreure diners i joies i van fugir.

Un altre cas va ocórrer quatre dies abans, el divendres 22, a la mateixa hora que l’anterior en un xalet del carrer Morera. Els lladres van saltar la tanca perimetral i van forçar una porta, la qual cosa va fer saltar l’alarma. L’amo, que es trobava pels voltants, va anar molt de pressa fins a l’habitatge i va poder veure com els lladres pujaven a un turisme, que va fugir a tota velocitat. Finalment, fa aproximadament unes setmanes es va registrar un tercer cas al Camí del Murri. Els veïns reclamen més vigilància i la instal·lació de càmeres de seguretat als carrers.

Val a recordar que al gener, en un xalet del carrer Arquitecte Ignasi Miquel –on s’han registrat els últims robatoris–, uns lladres van obligar un matrimoni i el seu fill a entrar en una habitació mentre enderrocaven una paret per emportar-se una caixa forta. El desembre de l’any passat també hi va haver un altre cas al carrer Avet.

Reunió de la Paeria amb la Plataforma Horta Segura

Imatge de l’encontre, que va tenir lloc ahir a la tarda. - PAERIA

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, diversos regidors i l’intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Ramon Ibarz, es van reunir ahir a la tarda amb la Plataforma Horta Segura, impulsada per les dos famílies de la partida de Montcada a les quals els lladres van cremar la casa el 7 de desembre.Larrosa els va explicar les mesures que està prenent la Paeria i va recordar que “he demanat una reunió amb la conselleria d’Interior” per abordar un pla de xoc. Per la seua banda, l’assessor de la plataforma, l’advocat Pau Simarro, va explicar que “hem sortit amb bona impressió”.

Està previst que la plataforma presenti una moció a la Paeria al ple de finals de gener. Sol·liciten modificacions normatives per a una agilitat processal més gran en les detencions i empresonament dels delinqüents, més sistemes de vigilància (càmares, tant privades com públiques), més presència policial i endurir les penes, entre altres mesures. D’altra banda, el president de la comissió de l’Horta de la FAV, Francesc Montardit, va recalcar ahir que a la reunió de demà sobre seguretat només podran assistir dos representants per partida.