22 detinguts i mig milió d'euros de botí per robatoris agrícoles a Lleida i la Franja

Un total de 22 detinguts, 26 d’investigats i la intervenció de material valorat en més de 500.000 euros és el balanç de l’operació de desarticulació del grup criminal que es dedicava al robatori i trànsit de material agrícola i ramader entre Lleida i la Franja. L’operació va tenir lloc l’octubre passat, com va avançar SEGRE, gràcies a la col·laboració entre la Guàrdia Civil de Fraga i Lleida i la Guàrdia Urbana de Lleida, i ahir es van fer públics els resultats de la investigació. En total, s’han aclarit 48 casos.

La investigació va començar fa aproximadament un any, a començaments del 2024, després que es detectessin diversos robatoris en furgonetes a l’Horta de Lleida, en zones rurals de Fraga i en infraestructures del Canal d’Aragó i Catalunya –afectant 132 comunitats de regants–. Els agents van poder determinar que es tractava d’una organització criminal que rebia material procedent dels esmentats furts i robatoris i el venia en ferralleries, o bé l’exportava mitjançant contenidors marítims a l’estranger, en concret, a Ghana. Els objectes eren portats a un magatzem de Llívia, que actuava com hub del mercat negre, i després es traslladaven al port de Barcelona.

Dos ferralleries de Lleida ciutat són investigades per un delicte de receptació

Entre el material sostret, hi havia maquinària, eines i altres components d’ús agrícola i ramader, així com coure, plaques solars, electrodomèstics, menjar, roba, bicicletes o patinets elèctrics llestos per exportar. Els membres de l’organització van arribar a usurpar més de 70 identitats amb l’objectiu de donar sortida als objectes robats per mitjà del seu blanqueig com a part d’activitats de gestió de residus en localitats de Lleida i Barcelona. D’aquesta forma, exportaven material robat barrejat amb residus i altres objectes.

Així mateix, durant l’operació s’han inspeccionat quatre centres de processament de residus –dos a Lleida ciutat, i dos mes a Barcelona–, que estan sent investigats per un delicte de receptació. Als autors dels fets se’ls atribueix la participació en els delictes de robatori amb força, receptació i blanqueig de capitals, delictes contra la hisenda pública, usurpació de l’estat civil i delicte de pertinença a organització criminal.

El capità de la comandància de la Guàrdia Civil a Fraga, Rubén Calle, va assenyalar ahir durant la compareixença que “la investigació encara no ha acabat”. Per això, s’han habilitat telèfons de contacte (Guàrdia Civil de Fraga, 974 470 101; Guàrdia Urbana de Lleida, 973 700 410) per a aquells ciutadans que vulguin denunciar un furt o robatori d’objectes, eines o similars.

Per la seua part, l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va destacar ahir a la roda de premsa que l’operació podria tenir una presumpta vinculació amb els robatoris a les cases de l’Horta de Lleida.