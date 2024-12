1,3 milions per reforçar la xarxa sanitària aquest hivern

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Salut va anunciar ahir que destina 1,3 milions a reforçar aquest hivern els serveis sanitaris de la demarcació de Lleida, en el marc del Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC). Per a la regió del pla de Lleida, el pressupost ascendeix a 1.181.488,13 euros, distribuïts en 737.720,10 per a l’Atenció Primària, 324.839,13 per a l’hospitalària i 118.928,89 per a la sociosanitària. A les comarques de l’Alt Pirineu i Aran els corresponen 191.480,97 euros, principalment per a la Primària (161.071,95) i la sociosanitària (30.409,02). En el conjunt de Catalunya, la inversió és de 36,5 milions.

Salut va posar en marxa el PIUC a començaments d’aquest mes davant de l’augment de la demanda sanitària habitual en aquesta època, sobretot per l’augment d’infeccions respiratòries. Ha planificat reforços de professionals, encara que no en va concretar quants, i també d’estructures per adaptar-se al previsible increment de l’activitat. No obstant, monitorarà els indicadors epidemiològics per si s’ha d’abordar algun canvi. Així mateix, el departament recorda a la població la importància de vacunar-se contra la grip i la covid per reduir les complicacions i hospitalitzacions.

La despesa en salut creixerà el 2025 fins al “màxim permès”

■El Consell Executiu de la Generalitat va acordar ahir que la despesa sanitària, que inclou el de la conselleria, el CatSalut i l’ICS, augmenti un 3,2% el 2025, “el percentatge màxim que permet la regla de la despesa”. El Govern consolida així el creixement de recursos del sistema sanitari des de la pandèmia i assegura que comptarà amb el finançament necessari per al seu funcionament, “blindant-lo davant dels xocs econòmics que es puguin produir en el futur”. Aquesta mesura s’emmarca en l’estratègia impulsada des del Comitè d’Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut. En aquest 3,2% no es tindrà en compte la despesa finançada amb recursos finalistes procedents d’altres administracions.