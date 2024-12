Detingut a Lleida per difondre fotos sexuals a les xarxes socials d’una dona

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va arrestar diumenge un home de 29 anys que suposadament va difondre fotos sexuals d’una dona a qui prèviament havia fet xantatge amb fer-les públiques i que també presumptament va agredir i va robar el mòbil. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes de descobriment i revelació de secrets, coaccions, robatori amb violència i lesions. La Policia Local va procedir a la detenció de l’individu després que una dona acudís a la comissaria per denunciar un cas de sextorsió per part d’un noi amb el qual va mantenir una relació mesos enrere, segons ha pogut saber aquest diari.

La víctima va explicar que l’home la va amenaçar amb publicar fotos de caràcter sexual seues si no li pagava més de 1.000 euros. La dona s’hi va negar i aleshores l’home les va difondre en xarxes socials dient que es dedicava a la prostitució. La denunciant va explicar que va anar a veure la seua exparella en un bar situat a l’avinguda Prat de la Riba per demanar-li explicacions i que aquest li hauria donat una empenta per robar-li el mòbil. Davant de la denúncia, els agents van localitzar diumenge a la tarda el presumpte autor.

Els cossos policials han alertat en els últims anys d’un augment dels casos de sextorsió, moltes vegades a través de les xarxes socials. També d’estafes d’aquest estil comeses per ciberdelinqüents.