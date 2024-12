La Paeria de Lleida farà una plaça al solar del carrer Sant Martí i recuperarà les termes romanes

El govern municipal habilitarà l’any que ve una plaça al solar de l’antiga comissaria del carrer Sant Martí, recuperarà les termes romanes de Cardenal Remolins, renovarà l’enllumenat públic, comprarà nous vehicles per a la Guàrdia Urbana i millorarà les instal·lacions esportives i els centres cívics.

Aquestes són algunes de les inversions que preveu el pressupost de la Paeria del 2025, que dijous va ser presentat de forma conjunta pel govern del PSC i el grup de Junts i que, tret de sorpresa d’última hora, s’aprovarà sense problemes en un ple extraordinari el 10 de gener, ja que els dos partits sumen majoria absoluta. En xifres totals, el pressupost és de 232 milions d’euros, un 6,2% més que el d’aquest any, i la despesa en inversions serà de 30,9 milions d’euros.

Segons figura en l’apartat d’inversions al qual ha tingut accés aquest diari, es reformarà el solar del carrer Sant Martí on hi havia l’antiga comissaria de la Policia Nacional, que va tancar el 2011 i la Paeria la va enderrocar el 2022. La previsió és convertir el terreny en una gran plaça amb zones verdes i usos culturals i per a això hi destinarà 500.000 euros, que preveu obtenir mitjançant la venda de solars.

De fet, el 13,8% de les inversions previstes el 2025, uns 4,28 milions, se sufragarien a través la venda de finques municipals. També preveu finançar per aquesta via les inversions en habitatge (600.000 euros), la compra de terrenys per construir més pisos (1 milió d’euros), l’adequació dels centres cívics (400.000 euros), habilitar el hub cívic de Balàfia i la Casa Lila (500.000 euros per a cada equipament).

El projecte per recuperar les termes romanes de Cardenal Remolins costa 3,845 milions, que espera sufragar amb 334.000 euros de venda de solars, sengles subvencions de 333.000 euros de la Diputació i de la Generalitat i uns altres 2,845 milions de l’Estat.

La inversió municipal més gran es destinarà a renovar l’enllumenat, amb un import de 8,62 milions que espera aconseguir amb un préstec. També destinaran 2,5 milions per millorar equipaments esportius i 288.000 euros per a la compra de vehicles per a la Guàrdia Urbana, que finançarà amb fons propis. De fet, només el 10,1% de les inversions per l’any vinent (uns 3,1 milions) es faran amb fons propis; un 16% (4,95 milions) se sufragaran generant deute i un altre 27,8%, uns 8,6 milions, procedirien de préstecs.