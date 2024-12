Arrestats dos joves al ser 'caçats' després de robar en un vehicle a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va detenir dilluns a la nit dos joves de 20 anys com a presumptes autors d’un robatori a l’interior d’un vehicle a Pardinyes. Els fets van tenir lloc cap a les 23.00 hores quan es va produir un robatori en un cotxe estacionat al carrer de l’Alguer, a Pardinyes. Un veí va veure com li forçaven el cotxe i va trucar a la Guàrdia Urbana. La víctima va fer una descripció dels autors. Els agents van fer una recerca per la zona i poc després van localitzar els dos sospitosos a l’avinguda Prat de la Riba, i van procedir a detenir-los.

El robatori en interior de vehicles és un dels delictes més denunciats a la capital del Segrià. Hi ha casos diàriament. Així mateix, se n’han registrat diverses onades. La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han practicat diverses detencions de suposats autors, la majoria reincidents. Es registren a tots els barris però hi ha algunes zones, com els Camps Elisis, on es produeixen més casos.

En aquest sentit, tant Mossos com Urbana recomanen no deixar objectes de valor a la vista ni a l’interior dels cotxes i estacionar-los en zones il·luminades.