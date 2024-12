Una quarantena d'urbans vetllaran per la seguretat la Nit de Cap d'Any

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana desplegarà uns 40 agents durant la Nit de Cap d’Any a la capital del Segrià. Així ho va assegurar dimarts l’intendent en cap de la Urbana, Josep Ramon Ibarz, durant la presentació de la campanya de la Paeria Per Cap d’Any, 1.000 ulls contra les violències masclistes (vegeu el desglossament). “És el doble d’agents dels que, per exemple, hi ha durant una nit de cap de setmana i estarem coordinats amb els Mossos d’Esquadra i la resta de l’operatiu de la Paeria.” En aquest sentit, l’intendent va assegurar que no es preveuen controls específics d’alcoholèmia, però va recomanar a la ciutadania que condueixi “amb prudència” i va advertir que les patrulles faran proves a aquells conductors que mostrin símptomes d’haver begut. El dispositiu de la Policia Local estarà operatiu fins a les dotze del migdia i es reforçarà el patrullatge en zones de més concentració de persones. És el cas de l’avinguda Rovira Roure –se celebra una gran festa a l’Hotel Nastasi– i l’avinguda Tortosa –Llotja–, entre altres.

L’intendent en cap va assenyalar que la Nit de Cap d’Any és una de les nits “més fortes de l’any pel que fa a lleure juntament amb la revetlla de Sant Joan” i que és molt dispersa, no com passa amb els concerts de festa major o l’Aplec. Així mateix, va afirmar que la majoria d’incidents venen derivats de molèsties per festes privades en veïnats i infraccions de trànsit. La prioritat també serà evitar agressions amb arma blanca i robatoris.

‘1.000 ulls contra les violències masclistes’

“El principal objectiu de la campanya és lluitar contra les violències masclistes i lgtbifòbiques i poder tornar a casa amb seguretat”. Així va definir la quarta tinenta d’alcalde i regidora de Bon Govern i Polítiques Feministes, Carme Valls, la campanya 1.000 ulls contra les violències masclistes. A més de la Guàrdia Urbana, hi haurà 14 persones que formaran part dels Punts Lila i Rainbow, entre els quals una coordinadora i una psicòloga a la comissaria de la Guàrdia Urbana. Aquest personal recorrerà les zones en què s’espera una concentració de persones més elevada.Una de les novetats d’aquest any és l’ampliació de la línia 6, que anirà fins a la Partida Montserrat-Ciutat Jardí per evitar que la gent vagi a peu per la carretera N-240. Com l’any passat, circularan dos autobusos per cada una de les línies 5, 6 i 7 durant tota la nit, gratuïts i amb parada a demanda. A més, a partir de les 3.00 hores de la matinada, hi haurà un agent informador a cada autobús. Una altra novetat és el número de telèfon habilitat per atendre incidències, el 608593908, que serà operatiu durant tota la nit i fins a una setmana després de Nit de Cap d’Any per facilitar possibles denúncies en dies posteriors.