Gimcanes digitals per conscienciar els nens sobre la hidratació i l'ús racional de l'aigua

El barri del Secà de Sant Pere i el municipi d’Alcoletge disposaran aviat de dos gimcanes educatives digitals que tenen com a objectiu conscienciar els nens sobre la importància de la hidratació i del consum racional de l’aigua, en un context de canvi climàtic. Consistirà a seguir un itinerari per aquestes dos localitzacions en les quals hi haurà QR en diversos punts seleccionats, on s’hauran d’anar resolent enigmes relacionats amb aquestes qüestions.

Es tracta de la tercera part del projecte Hidroponent, liderat per la Universitat de Lleida, que primer es va centrar en la hidratació de les persones grans i després en la de temporers (vegeu les claus). En aquest cas es destina a nens i es porta a terme juntament amb el projecte Co+Responsabilitat. Isabel del Arco, del grup EDO-UdL, és la investigadora principal i hi col·laboren també Nayra Llonch, Laia Selva i Òscar Flores. Hi participen, a més, l’institut escola Torre Queralt i el col·legi Mare de Déu del Carme d’Alcoletge, així com l’empresa Gymkana Digital Turística.

La UdL lidera la iniciativa, amb l’ajuda de l’empresa Gimkana Turística, i al gener la provaran alumnes

A mitjans de novembre, van començar a donar forma a aquesta iniciativa recorrent els trajectes seleccionats pels centres educatius, amb la idea de crear una narrativa visual i interactiva pensada especialment per a nens. Les gimcanes inclouran relats adaptats als escolars, amb parades en punts d’interès on es tractaran temes com la disponibilitat d’aigua al planeta, el consum responsable, els canvis d’estat de l’aigua i altres aspectes vinculats a aquest recurs essencial, per reforçar-ne la consciència ambiental. Aquest gener hi ha prevista una prova pilot de les gimcanes amb alumnes dels dos col·legis i l’objectiu final és obrir-les a tota la població, a partir del febrer o del març.