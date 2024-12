Adjudicada la gestió dels centres de dia municipals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha adjudicat a la Fundació Serveis de Suport el servei de centre de dia per a persones grans de Santa Clara (al Centre Històric) i dels Magraners, per 601.228 euros cada un. És a dir, 1.202.456 euros en total. Aquests equipaments disposen de trenta places, de les quals vint estan concertades amb la Generalitat i les altres deu s’ofereixen en règim privat. La durada del contracte és de dos anys a partir de l’1 de febrer del 2025, més uns altres dos de pròrroga.

Ofereixen un servei diürn i d’assistència a les activitats de la vida diària per a persones grans en situació de falta d’autonomia. L’informe justificatiu de la licitació determina que l’ajuntament no disposa de personal propi per poder cobrir el servei, per la qual cosa ha d’optar a una contractació externa.