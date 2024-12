Pub Antares, tancament i en traspàs després de 47 anys de pub musical i actes culturals

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El local musical en actiu de trajectòria més longeva de Lleida, el pub Antares, va tancar ahir de forma –de moment– definitiva després de 47 anys de concerts i actes culturals. Com va anunciar SEGRE dimarts passat, l’actual gestor d’aquesta petita sala al carrer Ballester, Guillem Muedra, va avançar que tancaria l’últim diumenge de l’any al no poder fer front a una sèrie d’obres de reforma i adaptació del local a la nova normativa, com se li exigeix des de la Paeria.

El gestor de la sala, Guillem Muedra, l’últim dia del pub. - GERARD HOYAS

Muedra, que està al capdavant de l’Antares des de fa quatre anys, va recordar “que els anteriors responsables del pub van fer una sèrie de reformes però no les van comunicar de la manera correcta a la Paeria i ara no s’ajusten a l’actual llicència del local”. En aquest sentit, va assegurar que des de l’ajuntament li exigeixen adequar-se a les noves normatives, la qual cosa representa, per exemple, ampliar la zona de lavabos per millorar l’accessibilitat, cosa que repercutiria a retallar espai de magatzem i disminuir també l’aforament de la sala, ja per si mateix reduït.

En qualsevol cas, Muedra va afirmar que “faré tot el que pugui per salvar l’Antares” i, en aquest sentit, la seua intenció és facilitar el traspàs de la sala a un nou gestor. “La idea és deixar pràcticament a punt les obres d’adequació o amb totes les possibilitats per portar-les a terme amb l’objectiu que algú altre prengui el relleu”, va explicar. Des que va saltar la notícia del tancament, la sala es va omplir de clients que van voler acomiadar-se d’aquest històric local en el qual han actuat nombrosos músics, sobretot de jazz (Perico Sambeat, Bob Sands, Joan Chamorro...), i artistes en aquestes gairebé cinc dècades d’història.

La formació Ashonosun Trio –amb Isaac Romagosa, Arnau Torné i Artur Ponsà– va posar les últimes notes musicals en un pub Antares en traspàs.

Ideal per a músics que comencen

L’Antares ha destacat per acollir concerts de petit format d’artistes que s’inicien en el món de la música. Muedra va assenyalar que “a Lleida existeixen locals grans i mitjans per a partir de 200 persones, però aquest espai petit és ideal per a la gent que comença i no pot omplir les sales grans”.