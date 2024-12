El pub més antic de Lleida tancarà a partir de diumenge: "és la catedral de la cultura"

El responsable del pub Antares de Lleida , la mítica sala jazzística i cultural del carrer Ballester, preveu tancar el local a partir de diumenge vinent, 29 de desembre. La sala va obrir les portes el 1977 i, de moment, és l’espai musical en actiu de trajectòria més antiga de la ciutat, gairebé mig segle.

El gestor del pub, Guillem Muedra, va explicar a SEGRE que “faré tot el que sigui possible per salvar l’Antares, però no puc exposar-me a una possible multa de la Paeria que no podria assumir”. Al capdavant de la sala des de fa quatre anys, Muedra va recordar “que els anteriors responsables del pub van fer una sèrie de reformes però no les van comunicar de la forma correcta a la Paeria i ara no s’ajusten a l’actual llicència del local”.

En aquest sentit, va assegurar que des de l’ajuntament de Lleida li exigeixen adequar-se a les noves normatives, la qual cosa representa, per exemple, ampliar la zona de lavabos per millorar l’accessibilitat, la qual cosa repercutiria a retallar espai de magatzem i disminuir també l’aforament de la sala, ja per si mateix reduït. “També qüestions de sonorització i potser més coses”, va afegir amb pesar el responsable de l’Antares, “molt desanimat perquè amb tots aquests problemes i angoixes m’estan traient la il·lusió per aquest projecte, un espai de referència a la ciutat per als músics joves i emergents i per a activitats culturals”.

"Catedral de la cultura”

Un activista com el poeta Carles M. Sanuy, “agitador cultural” com a ell li agrada definir-se, va donar la veu d’alarma a les xarxes socials davant del possible tancament, definint la sala Antares com la “catedral de la cultura alternativa a Lleida des del 1977” i criticant la Paeria per “temes tècnics”.

Per la seva part, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, va explicar a SEGRE que es va posar en contacte la setmana passada amb Guillem Muedra per oferir-li “acompanyament” des de l’àrea de Promoció Econòmica de la Paeria i ajudar-lo en els possibles tràmits, fins i tot gestionant una pròrroga. “És un local amb molta història i referent cultural, sobretot en l’àmbit del jazz”, va destacar Bosch, tot i que també va recordar que “es tracta d’un negoci privat”.

En qualsevol cas, va afegir que “si decidís finalment deixar l’Antares, sempre seria millor un traspàs que no un tancament del local”.