La Paeria de Lleida ultima el disseny del pàrquing subterrani del Rectorat

La Paeria ultima el disseny de les característiques del pàrquing subterrani que impulsa a la zona de l’actual aparcament de zona blava de baixa rotació del Rectorat. L’alcalde, Fèlix Larrosa, afirma que l’àrea de mobilitat està elaborant un informe amb el número de places, el dimensionament i la localització dels accessos que hauria de tenir aquest equipament, entre altres qüestions, perquè resulti viable tècnicament i econòmicament per a les empreses del sector.

Va recordar que ja es van reunir a Madrid amb la patronal estatal d’aquest àmbit per abordar la iniciativa i va afegir que ben aviat té previst celebrar a l’ajuntament un monogràfic sobre mobilitat en el qual debatran sobre aquest nou aparcament i la conversió en zona de vianants del Barri Antic.

La idea és construir el pàrquing subterrani i una plaça a la part superior (on ara hi ha la zona blava) per dotar el barri d’una zona verda, ja que en l’actualitat no en tenen cap.

Aquest projecte s’engloba dins de la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que ja està en marxa al Centre Històric, i que contempla també la dotació de més aparcaments dissuasius a la ciutat per reduir l’ús el vehicle en el marc del Pla Aparca.

El pàrquing del Rectorat actualment és de superfície i compta amb 129 places de zona blava i 60 més de reservades per al personal de la UdL. El seu índex d’ocupació és del 95% i la rotació és de 2,64 tiquets per persona i dia, cosa que representa que uns 340 vehicles de mitjana aparquen diàriament a la zona. L’ocupació és molt alta perquè és de baixa rotació (el preu és més barat) i està envoltat de carrers amb zona blava de tarifa normal en els quals hi ha molta activitat, ja que a prop de la universitat es troben diverses clíniques i escoles.

D’altra banda, al paviment actual apareixen de forma periòdica clots de grans dimensions que dificulten la circulació dels vehicles i que el consistori ha d’anar apedaçant periòdicament.

Tal com va publicar aquest diari, la Universitat de Lleida (UdL) va elogiar la iniciativa de construir l’aparcament subterrani perquè considera que dignificarà aquesta zona.