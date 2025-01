El PP reclama desallotjar un pis okupat al carrer la Parra de Lleida “per evitar riscos”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de l’oposició a la Paeria de Lleida, Xavi Palau (PP), reclama al govern municipal “desallotjar i netejar l’assentament il·legal d’okupes” en un habitatge del carrer la Parra, al Centre Històric, “per evitar riscos i mals majors”. Recorda que ja va denunciar aquesta okupació fa uns dies i ara sol·licita que “prengui mesures de manera immediata”. “Estem veient com s’estan produint incendis en edificis i pisos abandonats per part de persones okupes, algunes de les quals hi dormen”, va argumentar, amb referència al d’una casa al carrer Eugeni d’Ors que es va produir dimarts i el d’un pis a Mestre Emili Pujol dissabte.

“Per evitar mals majors sol·licitem a l’àrea d’Urbanisme, juntament amb les de serveis socials i seguretat, un pla estratègic per recuperar aquesta zona”, assenyala.

Palau incideix que “la situació està tornant cada dia més insostenible, tal com denuncien els veïns de l’entorn, ja que la insalubritat i la brutícia, la deixadesa i les pudors van a més”. “Això pot desencadenar una situació totalment indesitjable per part de ningú”, subratlla.

Palau afegeix, d’altra banda, que hi ha “cables que pengen de la façana, amb el risc que comporta, i per això instem el govern de la Paeria que no tanqui per Nadal, sinó que continuï treballant per oferir els serveis i la dignitat que els veïns de Lleida es mereixen”.