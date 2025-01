Almenys 23 extreballadors d'LM Idiomes preparen una demanda contra l'acadèmia

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 23 dels últims treballadors de l’acadèmia lleidatana LM Idiomes preparen una demanda conjunta contra l’empresa, que ha tancat de sobte sense donar més avís que un missatge via WhatsApp als exalumnes i famílies (divendres) i un burofax als seus empleats (ahir).

Una portaveu del personal assegura que l’acadèmia ha deixat sense pagar a la majoria l’última nòmina i deu dies de vacances, un deute que en algun cas suma 2.000 euros. Afegeix que la direcció només va trucar a uns quants treballadors divendres per informar-los del tancament, així com que alguns empleats d’oficina van treballar fins al 2 de gener “malgrat que tots van ser donats de baixa el 31 de desembre”.

Per la seua part, la direcció de l’acadèmia confirma el deute de les últimes nòmines i afirma que “ens sap molt greu com ha acabat la situació, sabem que tenim una responsabilitat i estem en mans d’advocats per actuar de la millor manera possible”. No detalla les causes del tancament, però assegura que ha arribat a un acord amb les acadèmies lleidatanes Mr English i English Study Center, on els exalumnes que s’han quedat “penjats” a mig curs tindran la matrícula gratuïta.

Els treballadors expliquen que l’acadèmia, especialitzada en l’ensenyament d’anglès a persones de totes les edats, comptava amb més de mig miler d’alumnes dividits en els seus tres centres de la Bordeta (n’hi havia uns 300), de la plaça Europa (entre 80 i 100) i del carrer Lluís Companys (uns 60), però també feia classes a empreses, a escoles bressol o a través de programes externs subvencionats. Detallen que aquest curs hi havia uns 35 professors als centres i una desena d’empleats a les oficines, que amb els docents dels cursos externs sumen uns 50 treballadors.

“Ens sentim estafats i decebuts, ens van prometre un projecte de futur i ens hem quedat sense feina d’un dia per l’altre, estem preocupats per les nostres famílies”, lamenta la portaveu dels empleats. Destaca que l’acadèmia “té tot el dret a cessar la seua activitat, però no de qualsevol forma perquè no ens han avisat amb els quinze dies d’antelació obligatoris”.

Així mateix, com va informar ahir SEGRE, LM Idiomes va explicar als alumnes en el comunicat de divendres que no tornarà a fer classes després de les vacances de Nadal al·ludint a “problemes de salut i econòmics”.