L'acadèmia d'idiomes LM tanca i deixa 'penjats' centenars d'alumnes

L’acadèmia LM Idiomes, especialitzada en l’ensenyament d’anglès a persones de totes les edats, ha tancat de forma inesperada deixant penjats els centenars d’alumnes dels seus tres centres de la ciutat: a Lluís Companys, la plaça Europa i l’avinguda de les Garrigues, a la Bordeta. Sense previ avís, el centre va informar ahir els afectats via WhatsApp que no reprendrà les classes després de les vacances de Nadal. Les famílies, que es manifesten profundament indignades, van explicar a aquest diari que no “ens van avisar, abans de les festes van dir que ens tornaríem a trobar després de Reis i ara ens han deixat penjats a mig curs”. També denuncien que no els han tornat les despeses pels materials, els 50 euros de la matrícula ni la quota de 35 euros per reservar plaça.

En el seu comunicat, l’acadèmia afirma que “sabem que aquesta notícia us agafarà per sorpresa, hem estat lluitant fins a l’últim moment per mantenir el centre o trobar una nova direcció, però desgraciadament no ha estat possible”. Al·ludeix a “problemes de salut i econòmics” per explicar el seu tancament després de 10 anys en actiu, i afegeix que “en teoria s’han parat totes les remeses bancàries [de les mensualitats], però en cas que no hagi estat així, torneu el rebut el mateix dia que el rebeu, sisplau”. Finalment, demana “disculpes per les molèsties”. Segons fonts solvents, el curs passat comptava amb més d’una vintena de docents i alguns tenien mig centenar d’alumnes. Aquest diari va intentar contactar sense èxit amb el centre, que ja ha eliminat el seu web i tots els seus perfils en xarxes com Instagram, Facebook o LinkedIn.