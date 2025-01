Metges auguren un augment de la pressió per grip després de festes

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els centres de salut lleidatans pronostiquen una pujada de la pressió assistencial a partir de la setmana vinent a causa de l’epidèmia de la grip, que “es manté en marcat ascens i continuarà augmentant d’intensitat les properes setmanes”, segons indica el departament de Salut. Metges del servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova expliquen que “tenim un augment de pacients, però bastant controlat”, ja que ahir al migdia només hi havia un pacient en espera per ser ingressat.

Així mateix, auguren que la setmana que ve podria donar-se un augment de l’afluència de pacients, però “n’estem derivant bastants al CAP d’Urgències de Prat de la Riba, cosa que pot evitar que tinguem sensació de saturació”.

Els casos de grip s’han multiplicat per quatre durant l’últim mes a les comarques de Lleida. Dins de la setmana des del 25 de novembre fins a l’1 de desembre es van diagnosticar fins a 111 contagis (76 al pla i 37 al Pirineu), mentre que els CAP van registrar 461 casos de grip (396 i 65, respectivament) entre els dies 23 i 29 de desembre, la setmana passada.

Salut ja fixa el nivell epidèmic de la grip com a moderat a les comarques del pla, mentre que a l’Alt Pirineu i Aran es manté com a baix. La regió sanitària de Lleida és la segona de Catalunya amb més casos de grip per 100.000 habitants (104), només darrere del Camp de Tarragona (160).

Així mateix, el número de vacunats contra la grip d’aquest hivern és lleugerament inferior al passat. Fins a finals del 2024 s’havia immunitzat el 47% dels lleidatans de la regió sanitària de Lleida i el 45% a l’Alt Pirineu i Aran, mentre que a finals de 2023 van ser el 50% i el 47%, respectivament.

No obstant, durant la setmana del 25 al 31 de desembre del 2023 es van diagnosticar 624 casos, un terç més que els 461 de la setmana passada. Així mateix, les comarques del pla lideren la vacunació contra aquest virus respiratori a Catalunya amb el 39% del total de població immunitzada. Per la seua part, els casos de covid segueixen a la baixa tant a Lleida, amb un 47% menys en una setmana, com en el conjunt de Catalunya, que va registrar una baixada del 36%.