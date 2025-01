Els comerços de Lleida incrementen vendes entre un 5 i un 8% en la campanya nadalenca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El comerç de Lleida tanca una campanya nadalenca amb resultats positius, amb increments de vendes entre un 5 i un 8% respecte a la campanya passada. Un balanç que fa que els establiments encarin, en general, amb optimisme a partir de demà dimarts el tradicional període de rebaixes, en el qual hi haurà menys estocs disponibles precisament pel bon balanç nadalenc. Així ho va explicar ahir des de la Federació de Comerç de Lleida Rosa Eritja.

El sector va viure una campanya de Black Friday amb bons resultats, perquè el costum de l’anomenat divendres negre importat dels EUA està prenent cada vegada més força. De fet són molts els que comencen a comprar els regals nadalencs en ple novembre. Amb aquest antecedent, la veritable temporada nadalenca va arrancar a mig gas a Lleida, amb un inici que Eritja va qualificar de fluix. Les vendes es van començar a animar més tard que anys anteriors, entre els dies 20 i 22 de desembre, coincidint amb les vacances els nens i els estudiants en general. Però la marató comercial del desembre, en què pràcticament tots els festius han estat d’obertura, han acabat donant fruits.

Eritja explica que els resultats han estat en general positius per a tots els sectors que ha consultat i que la forquilla d’increment de vendes depèn dels articles que es comercialitzen, amb els joguets com un dels grans pilars del consum en aquestes dates. De fet, ahir mateix encara hi havia alguns patges molt familiars que, tocatardans, van acudir als establiments de Lleida a poder aconseguir els últims regals.

Entre els sectors amb millors resultats es troben des dels centraments en articles de la llar fins als de moda, tant tèxtil com de sabates, i complements. També els articles tecnològics han tingut molta tirada entre els consumidors. Eritja va destacar que els clients continuen apostant pel tracte directe i el valor afegit que ofereixen les botigues locals.

D’altra banda, aquest any han estat pocs els establiments, va explicar, que han avançat les rebaixes o que han fet les anomenades vendes privades als seus millors clients. Així, les rebaixes amb majúscules i generalitzades donaran demà dimarts el tret de sortida. Però com que s’han incrementat les vendes al desembre, va dir la representant comercial, hi haurà menys estocs de productes disponibles per a la campanya.