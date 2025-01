Nou ensorrament al Turó de la Seu Vella

El conjunt monumental de la Seu Vella va patir dissabte passat una nova esllavissada a la zona de la muralla de la Llengua de Serp que ha obligat l’ajuntament a tallar-ne l’accés, el camí inferior i el pas de vehicles pels carrers Sant Andreu i Ronda de la Seu Vella. Un ensorrament que constata el deteriorament de la fortificació i que l’Associació d’Amics de la Seu Vella atribueix a la falta de manteniment, a més de remarcar que s’hauria pogut evitar. “Portem més d’un any avisant que calien actuacions urgents per estabilitzar aquesta zona, però no han fet res i ara les reparacions seran molt més costoses i llargues”, va assegurar el president de l’entitat, Joan Ramon González.

Segons van informar fonts municipals, el passat 30 de desembre es va detectar “un bombament en aquesta zona del mur i per precaució es van tancar els accessos al baluard”. Posteriorment, dissabte dia 4 es va produir el despreniment, que ha obert una bretxa a la muralla, i l’ajuntament va procedir a assegurar el camí d’accés al mur i a tallar el trànsit en un tram del carrer Ronda Seu Vella. I la nit de diumenge a dilluns es va ampliar el tall de trànsit al carrer Sant Andreu entre Ronda de la Seu Vella i l’inici del carrer Sant Martí per seguretat després de la inspecció d’un tècnic municipal davant la possibilitat que la pluja provoqués danys més greus a la muralla. La Paeria té previst aprovar avui per decret d’urgència les mesures immediates de reparació i consolidació.

La Paeria va acordonar la zona el 30 de desembre després d’un bombament al mur del baluard

“La caiguda d’ara demostra el mal estat en el qual es troba la fortificació de la Seu Vella, és un desastre”, va lamentar González, que va remarcar que “potser les pluges han estat la causa final de l’ensorrament, però el problema d’arrel és el mal manteniment de la fortificació del Turó, que és la gran oblidada”. Per això, el president dels Amics de la Seu Vella va demanar a les administracions de prendre mesures per assegurar i estabilitzar l’entorn del Turó després d’anys d’inacció. “Hi ha voluntat per fer-ho, però tot va lent i les actuacions arriben tard i al final acabem pagant de més perquè si s’haguessin fet abans haurien quedat millor i haurien resultat més barates”, va lamentar González.

L’abril del 2023 la Paeria ja va acordonar la zona que s’ha desplomat ara després que hagi aparegut una esquerda i va anunciar un estudi de l’estat d’aquest tram del mur. Aquell any hi va haver un altre ensorrament a la muralla que dona al parc de Santa Cecília, que està molt degradada, i el 2021 també es va desprendre un altre tram entre els baluards de la Reina i de Louvigny. Paral·lelament, el desembre passat la Paeria va afirmar que aquest any tindrà el pla de muralles llest i hi haurà millores a la zona valorades en uns tres milions d’euros.