Les capitals catalanes, entre les més econòmiques i les més cares de l'Estat

Segons les dades del portal immobiliari pisos.com en el seu informe anual, Lleida és la cinquena capital de l'Estat espanyol amb els preus de venda d'habitatges més econòmics. Amb un preu mitjà de 1.413 euros per metre quadrat el desembre passat, la capital del Segrià només està per darrere d'Àvila (1.365 €/m²), Zamora (1.364 €/m²), Jaén (1.284 €/m²) i Ciudad Real (1.274 €/m²), que ocupa el primer lloc com la més assequible.

En l'altre extrem, les capitals més cares de l'Estat són Donosti amb 6.752 €/m², seguida de Madrid amb 6.430 €/m² i Barcelona, que se situa en tercer lloc amb un preu mitjà de 5.373 €/m². La capital catalana, per tant, es troba entre les més costoses pel que fa al preu de l'habitatge.

Lleida, entre les ciutats amb menys variació interanual

A més de comptar amb uns preus dels més econòmics, Lleida també va ser la tercera ciutat que va registrar una menor variació interanual en el cost de l'habitatge, amb un increment del 3,35% respecte a l'any anterior. Una xifra que contrasta amb el 14,35% d'augment que es va produir de mitjana al conjunt de la província lleidatana.

De fet, les comarques de Lleida van experimentar durant el 2022 la pujada de preus més pronunciada de tot Catalunya. Mentre que a Tarragona, Barcelona i Girona els increments van ser del 12,6%, 9,7% i 7,4% respectivament, a les terres de Ponent aquest índex es va enfilar fins al 14,35% esmentat.

Mollerussa, amb un augment del 26,9%

El portal pisos.com també ha posat el focus en l'evolució dels preus a Mollerussa, on assenyala que el cost dels habitatges va pujar un significatiu 26,9% el desembre passat en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. No obstant això, cal tenir en compte que actualment només hi ha 20 immobles a la venda a la capital del Pla d'Urgell comptabilitzats en aquest portal, una mostra relativament petita que podria implicar una major variabilitat en els índexs.

En definitiva, les dades de pisos.com mostren un panorama immobiliari divers a les capitals catalanes. Mentre que Lleida se situa com una de les més assequibles de l'Estat, amb un preu mitjà de 1.413 €/m², Barcelona es troba en el pol oposat, amb 5.373 €/m², sent la tercera més cara després de Donosti i Madrid.

A més, s'observen diferències significatives en l'evolució dels preus durant el 2022. Encara que a la ciutat de Lleida l'increment interanual va ser moderat (3,35%), al conjunt de la província l'augment va arribar al 14,35%, el més elevat de Catalunya. Això evidencia la necessitat d'analitzar el mercat immobiliari no només a nivell de capitals, sinó també en el context provincial i comarcal per tenir una visió més completa de les tendències i variacions territorials.