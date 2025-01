PSC i Junts demanen sense èxit que no hi hagi oposició al pressupost

El projecte de pressupost per a aquest any que el govern municipal del PSC ha elaborat de forma conjunta amb el grup de Junts es votarà avui en ple extraordinari i les dos formacions confiaven ahir que PP, ERC i Comú s’abstinguin atès “l’alt nivell de coincidència” entre les al·legacions que han presentat amb la seua proposta. Així ho van destacar la tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls (PSC), i la regidora Neus Caufapé (Junts), que van apuntar que han rebut propostes de tots els grups tret de Vox i que en línies generals “els punts en comú coincideixen amb els projectes de ciutat per a enguany”. No obstant, cal assenyalar que amb els vots de PSC, que té nou regidors, i els de Junts, que n’ostenta cinc, ja sumen majoria per aprovar els comptes.

Valls va detallar que “les esmenes que han presentat el PP coincideixen entre un 70% i un 75% amb el nostre projecte”, però va criticar que proposen retirar inversions per a la Casa Lila o la Casa de la Dona, la millora d’equipaments esportius, el centre cívic al Clot, el Hub cívic de Balàfia, en polítiques d’habitatge i en la reforma del parc de Sant Martí. Per part d’ERC, Caufapé va assenyalar que les seues propostes “coincideixen en un 80%” amb el seu model de pressupost i que en línies generals demanen millorar l’accessibilitat, el manteniment dels carrers, la seguretat i mobilitat. “No sabem la intenció d’ERC ara mateix, però a l’haver-hi un grau de coincidència tan alt haurien de preveure una abstenció”, va dir Valls. Pel que fa al Comú, ha presentat dinou propostes, que segons Valls i Caufapé ja estan previstes. Per això, Valls i Caufapé van assenyalar que “esperaríem una abstenció d’aquests grups” en la votació.

Les reaccions a les pressions de PSC i Junts no es van fer esperar i no van ser les que esperaven aquestes formacions. El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va assegurar ahir que votaran no al pressupost, mentre que des d’ERC van informar que han presentat una esmena a la totalitat dels comptes per iniciar una “renegociació” amb el govern per fer un document de consens amb tots els grups. “ERC ha deixat clar que, si el govern no atén aquestes demandes, no dubtarà a fer sentir la seua veu en el ple”, van advertir els republicans, deixant clar que el seu vot serà en contra dels comptes. Per la seua part, l’edil del Comú, Laura Bergés, va assenyalar que no veuen “aquest alt nivell de coincidència” que asseguren el PSC i Junts que hi ha amb les seues propostes i el seu model de pressupost, motiu pel qual han presentat al·legacions i que “no ens consta que el govern les vulgui acceptar”.