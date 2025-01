Embussos diaris a l'Arnau

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta de personal de l’hospital Arnau de Vilanova i veïns alerten dels constants embussos de trànsit que es formen cada dia a l’entorn del centre des del 31 de desembre, quan una casa abandonada del carrer Arquitecte Gomà va ser incendiada. Des d’aleshores, un dels dos carrils d’aquesta via està tallat i només es permet el trànsit en sentit a l’avinguda de Pinyana per entrar al pàrquing subterrani de l’hospital, de manera que els vehicles només poden sortir pel carrer Eugeni d’Ors (entre l’edifici principal i la cafeteria).

“Portem més d’una setmana amb col·lapses que comencen a les 15.00 hores, quan molts sanitaris acaben la jornada”, explica la portaveu de CCOO Amparo Loren, que assegura que els embussos poden durar una hora. “La direcció de l’Arnau s’ha posat en contacte amb la Guàrdia Urbana perquè es tracta d’un problema de trànsit que succeeix fora de l’hospital, però la policia no està actuant”, lamenta.

“La sortida per Eugeni d’Ors és l’única per a cotxes i ambulàncies, és un perill de salut pública”, afegeix. Una portaveu de la gerència del centre reconeix les molèsties per aquestes limitacions en el trànsit, que se sumen a les causades per les obres del nou edifici, però nega que les ambulàncies es puguin veure afectades.

Loren explica que els embussos comencen al mateix pàrquing subterrani, ja que la sortida més propera a Arquitecte Gomà està tancada i només pot pujar a l’exterior per la més pròxima a Urgències. La portaveu sindical lamenta que la direcció de l’Arnau no hagi autoritzat a la junta enviar un missatge a tots els treballadors per alertar de la situació, i demana presència policial en les hores punta per ordenar el trànsit als voltants de l’hospital.