Reparació del pàrquing després del Frederic Godàs

Operaris de la brigada d’acció immediata de la Paeria estan reparant el paviment de terra de l’esplanada que funciona com a aparcament dissuasiu a Cappont, entre el col·legi Frederic Godàs i el camp de futbol de l’Atlètic Segre.

L’ajuntament preveu que avui continuïn els treballs per tapar els clots i assegura que ha esperat que finalitzés la campanya de Nadal per abordar aquesta actuació, ja que per executar-la és necessari tancar el pàrquing, que és molt utilitzat. No obstant, ahir encara hi havia cotxes aparcats.

L’estat del paviment s’havia anat deteriorant i durant els últims dies estava totalment ondulat en moltes zones, la qual cosa dificultava la circulació dels vehicles. En una part d’aquest solar hi ha projectat des de fa anys l’institut de Cappont, que de moment encara no s’ha materialitzat.