Entren a robar al magatzem d'una torre en una partida de l'Horta de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra investiguen un nou robatori a l’Horta de Lleida que va tenir lloc ahir al migdia. Segons van confirmar fonts policials, cap a les 16.30 hores els van avisar que s’havia produït un robatori amb força en una torre de la partida Peixa Sommes. Concretament, els lladres van accedir al magatzem annex a aquesta masia, que es tracta d’una segona residència. Segons veïns, es tractava d’almenys dos persones que van fugir del lloc en una furgoneta petita.

En les últimes setmanes s’han denunciat altres robatoris en habitatges de diferents partides de l’Horta de Lleida. Fa una setmana, es va registrar un nou assalt en una casa, concretament a la partida de les Canals, quan almenys dos lladres van accedir a l’habitatge, d’on van sostreure diners i objectes. Un dels assaltants anava encaputxat i armat amb un matxet, i va ser gravat per les càmeres de seguretat, com ja va informar SEGRE. Així mateix, durant les festes nadalenques es van registrar almenys quatre robatoris en habitatges de l’Horta.

En l’última comissió de Seguretat i Mobilitat de la Paeria, el govern municipal va informar que doblarà les càmeres de vigilància que hi ha actualment a l’Horta i se n’instal·laran 40 més que es complementaran amb les 44 que ja existeixen, que també tenen lectors de matrícula. Mentrestant, la Plataforma Horta Segura, la iniciativa (www.change.org/PlataformaHortaSegura) per aconseguir que s’endureixi la llei contra els robatoris impulsada per les famílies Clop i Vidal, les cases de les quals, a la partida Montcada, van ser assaltades a començaments de desembre i cremades pels lladres, sumava ahir 1.895 adhesions, moltes de veïns de diferents partides.