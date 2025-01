Candela López i Gemma Tarafa: «La força dels comuns deixarà clar al Govern que Lleida existeix»

Com valoren els primers mesos del Govern de Salvador Illa?

Ens falta veure resultats. Vam fer un acord d’investidura molt positiu que situava en la centralitat temes com l’habitatge i la millora dels serveis públics. Necessitem que aquests acords es comencin a materialitzar i quantificar-los. Al final, el pressupost és la voluntat política real de l’acord d’investidura, per la qual cosa ara el Govern té l’oportunitat de demostrar si ho complirà. El que està clar és que els pressupostos han de portar el segell dels comuns amb l’habitatge com a primera gran mesura.

A més de l’habitatge, quines altres mesures veuen indispensables per donar suport als pressupostos?

Ara per ara només hem pogut tocar la carpeta de l’habitatge. Ha d’existir un règim sancionador per als que incompleixen la llei d’habitatge i s’aprofiten dels seus buits legals, com els lloguers de temporada, o fer complir els límits de preu de les àrees tensionades. També plantegem construir 50.000 habitatges i promoure la rehabilitació de pisos. Som i hem estat el partit de l’habitatge, allà on hem governat o tingut una incidència important ha estat un dels nostres puntals. Els altres dos grans paquets són els serveis públics d’educació, sanitat i administració, i el canvi climàtic i mobilitat.

Quines accions demanen per a Lleida?

En l’àmbit sanitari, més inversió per reforçar la xarxa pública, un nou edifici per al campus de Ciències de la Salut, ampliar l’hospital de Santa Maria, especialment les Urgències de Salut Mental, cobrir el dèficit de psicòlegs i reforçar els professionals del servei de fibromiàlgia i fatiga crònica.

En mobilitat volem millorar les connexions ferroviàries amb Aragó, recuperar l’estació d’Almacelles i el baixador de Raimat i implementar una xarxa d’autobusos públics allà on no pot arribar el tren.

La força dels comuns servirà perquè la Generalitat tingui clar que Lleida existeix i hem de donar resposta a les necessitats dels seus ciutadans. La rehabilitació d’habitatge és també una de les apostes clau per a Lleida, sobretot a la capital. Finalment, el sector agroalimentari ha de tenir un pes important. Garantir l’allotjament als temporers és un dels temes que hem d’afrontar, així com agilitzar i augmentar els ajuts per al sector, que tant necessita per avançar i modernitzar-se.

A què atribueixen la seua debilitat a la demarcació, on fa anys que la seua formació no té representació al Parlament i a nivell local és escassa?

En els 10 anys de vida del nostre partit hi ha hagut 14 eleccions, ha estat una dècada molt complexa que no ens ha deixat temps de cuidar del tot la nostra presència territorial, a Lleida i arreu del país. Quan un governa pot implementar polítiques, però no pot dedicar tant temps a aquesta construcció a nivell territorial. Ara, en aquesta nova etapa, ha de ser una de les prioritats, juntament amb combatre la desafecció política, que hem de saber llegir-la bé, per què s’ha produït i com tornar a connectar amb la població.

I com es plantegen reforçar la presència territorial?

Coneixent les realitats i problemes de la ciutadania i trobar respostes adequades. Aquesta és la forma, anar a tots els pobles i ciutats i que la gent ens vegi com una força útil, que resol problemes i se senti identificada amb nosaltres. És una feina de picar pedra i escoltar molt els companys de cada territori, que són els nostres ulls i orelles allà.

De qui creuen que és responsabilitat la fragmentació de partits a l’esquerra del PSOE?

L’esquerra en general està en un procés de reflexió i hem dit sempre que són més les coses que ens uneixen que les que ens separen. No ens podem permetre la situació actual i treballarem per restablir ponts i crear-ne de nous. El país necessita una esquerra transformadora que resolgui problemes. Així, unim forces per tenir una esquerra forta, útil i en la qual es pot confiar.